Источник: в уральском кафе зарезали сотрудника ФСБ

Конфликт назвали бытовым Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В потасовке в курганском кафе получил ножевое ранение сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщил источник «URA.RU». Инцидент произошел ночью.

По данным собеседника агентства, драка случилась около трех часов ночи в Play Cafe, расположенном на улице Пичугина, 9. В ходе конфликта пострадал сотрудник ФСБ. От полученных травм он скончался.

В полиции «URA.RU» подтвердили информацию о драке. «В Play Cafe произошел бытовой конфликт. В настоящее время полицией проводится проверка», — сказала врио руководителя пресс-службы регионального управления МВД Анжелика Полунина. «У нас нет информации, что в нем участвовали сотрудники силовых структур», — добавила она. В МВД уточнили, что делом занимается Следственный комитет, и посоветовали там выяснить подробности инцидента. Дозвониться до регионального управления СК «URA.RU» не удалось.

В региональном управлении ФСБ опровергли информацию о пострадавшем силовике. «Не было там нашего сотрудника», — сказал руководитель пресс-службы УФСБ по Курганской области Алексей Снетков