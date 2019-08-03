Дождь сорвал незаконную акцию оппозиции в Москве

Протестующие покинули Трубную площадь из-за начавшегося ливня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за плохих погодных условий в Москве сорвалась несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. В центре столицы начался ливень, протестующие покинули Трубную площадь, сообщают пользователи соцсетей.

«Это было ожидаемо, и оно случилось — сегодняшняя акция оппозиции полностью провалилась. На Трубной одни журналисты», — пишет telegram-канал «Номенклатура». К сообщению приложена фотография, на которой небольшие группы людей на площади укрываются от дождя под зонтами.

«Если люди, выходя на улицы, намерены отстаивать свою позицию, то они готовы день и ночь стоять за нее. А здесь этого нет, — поделилась мнением с «URA.RU» руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова. — Когда люди увидели, что идет дождь, они развернулись и ушли. Понятно, что на внутренние убеждения погодные условия не могут повлиять, а здесь, получается, никакого протеста и не было».

Эксперт также указала на «несостоятельность позиции» тех людей, которые призывают граждан выходить на улицы. В качестве подтверждения Булгакова напомнила о том, что сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального. Это, по словам эксперта, в очередной раз говорит о нелегальности средств, которыми располагают оппозиционеры.

Ранее на несанкционированной акции в Москве полиция начала задержания участников. По последним данным, число задержанных превысило 300 человек, передает «ОВД-Инфо». В столичном ГУ МВД отметили, что значительную часть из них задержали за нарушение общественного порядка.

Организаторы акции проигнорировали предложение мэрии Москвы провести митинг 10 и 11 августа. В беседе с «URA.RU» политолог Олег Матвейчев заявил, что оппозиции «не нужны согласованные акции». По его мнению, организаторы намеренно вывели людей на незаконный митинг, чтобы столкнуть их с полицией.