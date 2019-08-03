На незаконной акции оппозиции в Москве начались задержания

Правоохранители призывают митингующих разойтись Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов, не допущенных в Мосгордуму, начались задержания участников.

«Число задержанных на несогласованной акции протеста — 89», — сообщает «ОВД-Инфо». При этом по официальным данным, в несогласованном мероприятии в центре столицы участвуют около 350 человек. За нарушения общественного порядка задержаны 30 человек, передает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

В настоящий момент правоохранители через мегафон призывают собравшихся разойтись. Основная масса участников незаконной акции собралась на Трубной площади, полицейские требуют от них пройти в сторону Садового кольца, потому что митингующие мешают проходу граждан.

Мэрия столицы ранее предложила организаторам провести акцию 10 и 11 августа, однако представители оппозиции все равно вывели людей на несогласованный митинг. «Им не нужны никакие согласованные акции. Для них в этом нет смысла: вышли на сцену, все аккуратно постояли, покричали в микрофон и разошлись. А несогласованные акции — дубинки, задержания — дают рост радикальной тусовки», — выразил мнение в разговоре с «URA.RU» член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

По его мнению, организаторы акции с самого начала видели своей целью столкнуть москвичей с правоохранителями. «Потому что им нужны были картинки со столкновениями с полицией, с задержаниями. Это огромное количество фотографий в западных соцсетях, которые показывают тоталитарный режим, с которым надо бороться, против которого надо вводить санкции», — заключил политолог.

Аналогичная несогласованная акция прошла в Москве 27 июля. Незаконный митинг разогнали сотрудники Росгвардии. По данным МВД, были задержаны 1074 человека. Вскоре большинство из них отпустили без составления протоколов. Оппозиционеры пообещали провести повторный митинг 3 августа.