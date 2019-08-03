Военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» показал свои возможности в небе. Как сообщили в Минобороны, первый полет беспилотника продолжался более 20 минут.
Управляемый оператором с земли «Охотник» досгиг высоты более 600 метров, сделал несколько кругов над испытательным аэродромом и успешно приземлился, сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Беспилотник создан из спецматериалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» и оснащен целевой аппаратурой для различных видов разведки. Максимальная масса с которой «Охотник» может подняться в небо достигает 20 тонн.
Разработку «Охотника», созданного АО «Компания «Сухой», анонсировали в Минобороны летом прошлого года, писало «URA.RU». У беспилотника-невидимки будет искусственный интеллект и высокоточное оружие. Кроме того, он сможет развивать скорость до тысячи км/ч.