Четыре человека погибли в дорожной аварии на загородной трассе в Макушинском районе Курганской области. Среди погибших — двое детей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло утром 4 августа. «Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, потерял контроль над управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения», — сообщили в ГИБДД. Машина столкнулась по касательной с автомобилем Volvo FH, опрокинулась и столкнулась с вторым автомобилем — МАЗ.
В результате аварии водитель и три пассажира автомобиля Chery Tiggo погибли, двое из них были детьми. Водитель грузовика МАЗ получил телесные повреждения и доставлен в мишкинскую горбольницу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (часть 5 статьи 264 УК РФ).