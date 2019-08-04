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На Урале в аварии с фурой погибли четыре человека. Среди жертв — двое детей. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области легковой автомобиль врезался в грузовикФото: УГИБДД по Курганской области

Четыре человека погибли в дорожной аварии на загородной трассе в Макушинском районе Курганской области. Среди погибших — двое детей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло утром 4 августа. «Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, потерял контроль над управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения», — сообщили в ГИБДД. Машина столкнулась по касательной с автомобилем Volvo FH, опрокинулась и столкнулась с вторым автомобилем — МАЗ.

В результате аварии водитель и три пассажира автомобиля Chery Tiggo погибли, двое из них были детьми. Водитель грузовика МАЗ получил телесные повреждения и доставлен в мишкинскую горбольницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Водителя грузовика МАЗ доставлили в мишкинскую горбольницу
Фото: УГИБДД по Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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