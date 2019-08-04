Умер известный академик Кардашев

Ушел из жизни российский академик, директор астрокосмического центра Физического института РАН им. Лебедева, создатель шкалы развития внеземных цивилизаций Николай Кардашев. Об этом сообщил коллега ученого, заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии вуза Юрий Ковалев.
«Николай Семенович Кардашев ушел от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года», — написал Ковалев на своей странице в Facebook.
В 1964 году Кардашев представил миру классификацию внеземных цивилизаций, основанную на уровнях потребления энергии. Шкала уровня развития была названа его именем. Ученый определил три уровня: цивилизации первого типа используют ресурсы своей планеты, второго — энергию звезды, третьего — энергию галактики.
Кардашев в 1960-е годы предположил существование быстровращающихся звезд (пульсаров) еще до их открытия. Первая такая звезда была открыта в 1967 году британским ученым.