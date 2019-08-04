03 августа 2019
02 августа 2019

В центре Екатеринбурга автобус насмерть задавил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус наехал на пешеходаФото: паблик «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге пассажирский автобус задавил пешехода. Об этом «URA.RU» сообщил очевидец происшествия.

«Человек лежал под автобусом на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина, на месте много полицейских», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает житель уральской столицы в соцсетях, жертвой ДТП стала женщина. Об этом в паблике «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» рассказала очевидица Евгения.

Оперативно получить комментарий в ГИБДД корреспонденту информагентства не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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