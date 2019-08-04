В центре Екатеринбурга автобус насмерть задавил пешехода

Автобус наехал на пешехода
В Екатеринбурге пассажирский автобус задавил пешехода. Об этом «URA.RU» сообщил очевидец происшествия.
«Человек лежал под автобусом на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина, на месте много полицейских», — сказал собеседник агентства.
Как сообщает житель уральской столицы в соцсетях, жертвой ДТП стала женщина. Об этом в паблике «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» рассказала очевидица Евгения.
Оперативно получить комментарий в ГИБДД корреспонденту информагентства не удалось.