Члены секты «Граждане СССР» призвали расстрелять чиновников, ответственных за пожары в Сибири

Сектанты из радикального движения «Граждане СССР» призвали расстрелять чиновников, которые долго не тушили сибирские пожары. О манифесте сектантов «URA.RU» узнало из тематического сообщества «СССР Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Высшие чиновники Красноярского края, Иркутской области, Якутии, допустившие эту катастрофу, должны быть расстреляны без суда и следствия по приказу и воле советского народа!» — написали авторы манифеста.
По мнению радикалов, масштабы трагедии «имеют все признаки экологической и гуманитарной катастрофы, которая может стать губительной для всей жизни на нашей планете». На момент публикации новости манифест радикалов набрал 104 отметки «Мне нравится». На вопросы журналиста агентства представители «граждан СССР» отвечать отказались.
Ранее «URA.RU» писало, что в Нижневартовске прошла совместная спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму, в ходе которой задержали, а затем выпустили радикалов из «секты СССР», планировавших захваты зданий.