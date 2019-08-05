Зарплата россиян выросла в 20 раз, но лишь каждый десятый имеет приличный доход

За последние 20 лет заработная плата россиян увеличилась в 20 раз и на данный момент ее средний показатель составляет 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в исследовании социологов, проведенном по заказу РИА «Новости».
«За последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей», — говорится в выводах исследователей. Они также подчеркнули, что заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в России в 2019 году получает только 12% работников. «В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения», — указано в отчете.
Социологи подчеркнули, что в стране, как и в большинстве государств мира, существует «расслоение в уровнях заплат у разных людей». Так, на размер заработной платы существенно влияют профессия и отрасль, в которой трудится россиянин. Например, зарплату свыше 75 тысяч рублей зарабатывают 36,6% сотрудников отрасли по добыче полезных ископаемых, а заработок ниже 15 тысяч наблюдается всего у 1,1% работников. В первую очередь высокие зарплаты получают нефтяники, газовики и шахтеры. Примерно одинаковое число госслужащих с высокой (11%) и маленькой зарплатой (10,4%). В металлургии работников с высокой зарплатой в два раза больше (8,3%) чем с маленькой (4,6%). Самый существенный разрыв между педагогами (5,7% — высокий доход, против 23% с маленькими заработками), а также сельхозпроизводителями (2,2% против 23%).