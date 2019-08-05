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Михалкова проиграла спор коллегам из «Уральских пельменей». Для нее придумали самое женское наказание. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские пельмени
Юлия Михалкова проиграла спорФото: Василий Гришин © URA.RU

Актриса шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова проиграла спор своим коллегам- мужчинам. За это они заставили ее гладить одежду для выступления. Об этом Юлия сообщила на своей странице в Instagram.

«Когда проиграла спор. Как думаете, сколько рубашек и брюк пришлось утюжить? Ваши варианты», — написала актриса. За тем, как девушка справляется с утюгом пристально следят сразу трое коллег по шоу.

Подписчили уральской красавицы начали гадать, сколько актрисе пришлось стоять с утюгом у гладильной доски. «Стоят смотрят двое, наверное, участники спора. Значит только для них», — предположила an.atolii4805. «Судя по фото, как минимум для троих», — выдвинул свою версию vassiakoch. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Михалковой. «Совсем они вас не жалеют, Юлечка! Ай-яй-яй! Взрослые, смешные люди», — пишет iashinainna.

Ранее Юлия Михалкова поделилась своим мнение о настоящей красоте и раскрыла для подписчиков секрет женственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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