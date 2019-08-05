Актриса шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова проиграла спор своим коллегам- мужчинам. За это они заставили ее гладить одежду для выступления. Об этом Юлия сообщила на своей странице в Instagram.
«Когда проиграла спор. Как думаете, сколько рубашек и брюк пришлось утюжить? Ваши варианты», — написала актриса. За тем, как девушка справляется с утюгом пристально следят сразу трое коллег по шоу.
Подписчили уральской красавицы начали гадать, сколько актрисе пришлось стоять с утюгом у гладильной доски. «Стоят смотрят двое, наверное, участники спора. Значит только для них», — предположила an.atolii4805. «Судя по фото, как минимум для троих», — выдвинул свою версию vassiakoch. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Михалковой. «Совсем они вас не жалеют, Юлечка! Ай-яй-яй! Взрослые, смешные люди», — пишет iashinainna.
Ранее Юлия Михалкова поделилась своим мнение о настоящей красоте и раскрыла для подписчиков секрет женственности.