Компания, не сумевшая обанкротить Utair, подает новый иск к перевозчику

Компания «Юган-Юнион Кард», ранее безуспешно пытавшаяся добиться банкротства Utair, снова подала в суд на авиакомпанию. Исковое заявление рассмотрит Арбитражный суд Югры.
«Истец — предприятие „Юган-Юнион Кард“, ответчик — Utair, сумма исковых требований составляет 380 тысяч рублей», — отмечается в материалах судебной инстанции. Иск фирмы к авиаперевозчику поступил в югорский арбитраж 2 августа, дата рассмотрения дела пока не определена.
В марте компания «Юган-Юнион Кард», как и еще несколько фирм, пыталась добиться признания авиакомпании Utair банкротом. Суммы, указанные в требованиях, составляли от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство. В итоге, рассмотрев исковое заявление, Арбитражный суд ХМАО отказался удовлетворять требования истцов, благодаря чему авиаперевозчик избежал банкротства.
Ранее банки стали массово подавать в суд на Utair. Первым был банк «Россия»: его не устроило предложение авиакомпании погасить долги через 40 лет, напоминает «
Utair — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В середине 2014 года авиаперевозчик ввел антикризисную программу «Импульс», уточняет «Национальная служба новостей». Это стало негативным сигналом для кредиторов компании.