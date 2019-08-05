Кандидата в депутаты тюменской облдумы обвинили в незаконной агитации

На Максима Карпикова пожаловалась тюменка, увидевшая на асфальте трафаретную надпись с агитацией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кандидата в депутаты тюменской облдумы Максима Карпикова, выдвинутого «Справедливой Россией», обвинили в незаконной агитации. Информация об этом размещена на сайте региональной избирательной комиссии.

По данным избиркома, на эсера пожаловалась тюменка, увидевшая на асфальте трафаретную надпись «Карпиков — наш кандидат». Этот агитационный материал не согласовывался с избиркомом и не был оплачен из избирательного фонда Карпикова, что является нарушением.

Сам Карпиков заявил, что указанный материал не заказывал и не распространял. Тем не менее, избирательная комиссия передала дело в полицию с представлением провести доследственную проверку. Если связь Карпикова с появлением надписей на асфальте будет доказана, кандидату грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут 8 сентября. Место стало вакантным после того, как депутат Олег Чемезов стал замом губернатора Свердловской области. Кроме Карпикова за депутатский мандат поборются Анатолий Княжев (КПРФ), директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу («Единая Россия») и депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев (ЛДПР).