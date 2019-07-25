Источник: главного пристава Пермского края довели до СИЗО старые связи

Государственный советник юстиции РФ 2 класса (подполковник) Игорь Кожевников задержан 24 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова, задержанного накануне, сгубили старые связи, считают источники агентства. Для первых лиц региона задержание Кожевникова неожиданностью не стало — его ждали. Сразу после июньского ареста бывшего начальника — старшего судебного пристава межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александры Мардановой инсайдеры «URA.RU» сообщали, что следователи в ближайшее время «придут» и за его начальником. Правда, некоторые собеседники агентства отмечали, что главный пристав может стать лишь свидетелем и все зависит от того, в каком направлении пойдет следствие. Но, констатируют источники, Кожевников лишь усугублял свое положение.

24 июля стало известно, что Кожевникова задержали сотрудники следственного комитета. Главного судебного пристава обвиняют в получении взяток: в ноябре и декабре 2017 года на суммы 550 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно. Планировалось, что с ходатайством об избрании меры пресечения следователь выйдет уже на следующий день, но материалы в суд так и не поступили. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю пояснили «URA.RU», что ходатайство поступит в суд утром 26 июля.

Даже находясь в изоляторе, Игорь Кожевников формально продолжает оставаться руководителем приставов Прикамья Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

В управлении судебных приставов Прикамья до сих пор никак официально не прокомментировали задержание руководителя. Формально Кожевников продолжает оставаться главой управления, и вопрос о назначении исполняющего обязанности будет решаться только после избрания в отношении главного пристава меры пресечения. В пресс-службу центрального аппарата ФССП России «URA.RU» направило запрос с просьбой прокомментировать задержание и пояснить, будет ли после этого проведена какая-либо внутренняя проверка регионального управления.

По мнению собеседников агентства, глава Прикамья Максим Решетников, также как и другие краевые руководители, еще в 2017 году дистанцировался от руководства регионального управления службы судебных приставов. По словам собеседника агентства, после этого главный пристав появлялся в коридорах власти Прикамья лишь во время официальных мероприятий.

ГФИ по Пермскому краю Сергей Половников и губернатор Максим Решетников знали о предстоящем задержании Кожевникова, уверяют источники Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Решение губернатора инсайдеры связывают с тем, что Кожевников работал в тесной связке с командой предыдущего главы региона. В частности, с людьми из территориального управления Росимущества. Именно в то время были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководителя теруправления Галины Постаноговой, суд над которой идет до сих пор.

«Кроме того, Кожевников ни с кем из руководителей края и силовых структур не был в тесных отношениях. Если бы он с кем-то общался в регионе — не взяли бы его сейчас!» — сообщил «URA.RU» источник, близкий к руководству судебных приставов. Точно такую же версию высказал и другой инсайдер, близкий к силовым структурам. «Обычно все [силовики] действуют в единой связке и наносят общий удар. Тут же из-за какого-то миллиона принимают главного пристава. Это говорит только о том, что у него нет хороших отношений [с силовиками]», — пояснил инсайдер.

«Краевой власти выгодно сменить Кожевникова и поставить другого, „не токсичного“ человека, с которым можно будет выстраивать отношения. Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству. По его мнению, бывшего руководителя налоговиков тоже связывали с командой экс-губернатора Прикамья Виктора Басаргина и владельцем компании «Налоги и право» Геннадием Сандыревым, который может навредить имиджу Решетникова.

Косвенным подтверждением данной информации может считаться причина привлечения к уголовной ответственности Кожевникова. В частности, говорит инсайдер «URA.RU», взятки он якобы получал от бизнесменов за возможность обналичинивания денежных средств. «Возбуждалось фиктивное исполнительное производство, деньги списывались со счета, переводились взыскателю и после этого становились чистыми», — пояснил инсайдер. При этом, по его словам, вменяемые сейчас эпизоды — это лишь вершина айсберга.

«URA.RU» будет следить за развитием событий в деле главного судебного пристава Пермского края.