Рупор свердловской власти придумал колонку полпреда Николая Цуканова

Свердловская «Областная газета» выдала ответ пресс-службы полпреда президента в УрФО Николая Цуканова за его авторскую статью, заявил «URA.RU» источник в аппарате полномочного представителя президента. На сайте издания была размещена новость «Полпред президента — о «мусорной реформе», в начале которой отмечалось, что полпред «написал статью специально для проекта «Мы вместе», который реализуют «Областная газета» (Екатеринбург) и издание «Тюменская область сегодня»».
В материале, который подчиненные Дмитрия Полянина выдали за статью Цуканова, отмечается, что региональные операторы начали работу без учета проверенных данных о количестве проживающих в квартирах, из-за чего уральцы получали квитанции с неправильными расчетами.
«Николай Цуканов не писал колонку для „Областной газеты“, такой вопрос не поднимался», — сообщил собеседник «URA.RU». В уральском полпредстве удивлены появлению информации в таком виде, уточнил он.
Начальник департамента по вопросам внутренней политики Лариса Полякова подтвердила, что опубликованная информация не является статьей полпреда. «Это был просто комментарий для единого выпуска газет, такой формат [статью] мы не обсуждали», — заявила Полякова «URA.RU».
Редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин не смог объяснить появление в газете статьи, которую приписывают полпреду, и попросил адресовать вопрос своему советнику Владимиру Васильеву. «Мы обратились к Цуканову с просьбой высказать свою точку зрения на мусорную реформу — в ответ пришло такое послание, которое было опубликовано в газете», — рассказал агентству Васильев. Он добавил, что издание и дальше планирует обращаться к полпреду за комментариями.