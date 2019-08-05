Алексей Текслер потребовал от Виктора Лукьянова (на заднем плане) срочно пересмотреть подход к ремонту школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер дал несколько часов главе Ашинского района Виктору Лукьянову, чтобы тот представил ему план завершения ремонта школы №2 до начала учебного года. Поводом стали жалобы местных жителей во время визита главы региона, передает корреспондент «URA.RU» из Аши.

Часть интерьеров здания поражена грибком, ремонт крыши идет под непрекращающимися осадками. Именно этим Лукьянов объяснил ситуацию, пообещав, что полтора десятка рабочих успеют завершить ремонт до 1 сентября.

Однако Текслер объяснения не принял. «Надо было начинать ремонт, как только закончился учебный год. Как вы собираетесь принимать здесь детей — мне непонятно. Работа провалена. До нашего двустороннего разговора есть еще несколько часов, используйте их для подготовки — я хочу услышать, как собираетесь решить проблему», — заявил врио губернатора мэру.

В Ашинском районе Текслер работает с утра 5 августа. Он побывал на Ашинском металлургическом заводе, в поликлинике и провел встречу с местными жителями. Затем он поедет в Усть-Катавский городской округ, где посетит трамвайное производство Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ)и социальные объекты, а также встретится с жителями и представителями власти.