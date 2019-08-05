В аэропорту «Рощино» нашли серьезные проблемы с безопасностью

В «Рощино» нашли восемь нарушений безопасности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский аэропорт «Рощино» не может гарантировать своим пассажирам безопасность. К такому выводу пришли представители Уральского Ространснадзора в результате проведенной в аэропорту плановой проверки. Всего было выявлено восемь нарушений требований безопасности, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Сотрудники аэропорта пропустили в зоны транспортной безопасности и выдачи багажа подставного человека без проверки на контрольно-пропускных пунктах. Также был упущен опасный тестовый груз», — говорится на сайте ведомства. Кроме того, на проходе в бизнес-зал не установлена техника, которая могла бы обнаружить опасные радиоактивные и биологические вещества. В целом оборудование для досмотра во всем аэропорту представлено не в полном объеме. Нет четко работающей системы безопасности, она не согласована с силовиками. Часть сотрудников службы не аттестована. Вокруг аэропорта не установлена зона безопасности.

Одновременно в «Рощино» сегодня началась проверка со стороны Уральской прокуратуры. Ее инициировал летный директор авиакомпании «Ямал» Юрий Лебединец. Он пожаловался на столкновения самолетов с птицами в тюменском аэропорту. Одновременно в «Рощино» продолжается проверка Роструда.

Оперативно получить комментарий от АО «Рощино» не удалось, в компанию направлен запрос.