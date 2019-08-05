За ремонт аварийного моста в Кургане заплатят больше миллиарда рублей

«Курганстальмост» займется реконструкцией аварийного моста, по которому запретили ходить пешеходам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реконструкцией аварийного путепровода по проспекту Машиностроителей в Кургане, известного как мост ЖБИ, будет заниматься ЗАО «Курганстальмост». 5 августа городское «Управление капитального строительства» заключило с предприятием контракт стоимостью более миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Контракт заключен», — сообщается на сайте. «Курганстальмост» стал единственным предприятием, подавшим заявку на участие в аукционе, объявленном в конце июня. В связи с этим торги не проводились, контракт заключен по начальной цене — 1,045 млрд рублей. Завершить реконструкцию необходимо до 1 декабря 2021 года, однако ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предлагал ускориться и закончить работы в 2020 году.

Реконструкция путепровода будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оплачивать работы будут из областного и федерального бюджетов. О предстоящей реконструкции стало известно в конце 2018 года. Глава администрации Кургана Андрей Потапов отмечал, что это будет, по сути, строительство нового моста и беспрецедентная по размаху ремонтная кампания за последние годы.

Путепровод длиной почти в полкилометра построен более 40 лет назад. Он соединяет центр Кургана с Заозерным районом, где проживает треть населения города, и другими микрорайонами. Ежедневно по мосту проезжает до 16 тысяч автомобилей. В начале декабря прошлого года из-за угрозы обрушения по нему запретили передвигаться пешеходам, а также перекрыли крайние полосы для движения автомобилей. В конце июля заместитель губернатора Анатолий Воробьев заявлял, что разбирать путепровод строители начнут в августе — для этого необходимо подписать контракт.