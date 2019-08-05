Мать обвинили в гибели троих детей при пожаре в Зауралье

Мать троих детей, погибших в январе на пожаре в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области, предстанет перед судом. Ее обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.
О пожаре в Раздольном ранее сообщало «URA.RU». «Обвиняемая… включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. В результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар, при котором погибли трое малолетних детей, 2010, 2012 и 2013 годов рождения», — рассказали в ведомстве. Следователи считают, что обвиняемая самостоятельно покинула горящий дом, не попытавшись спасти детей.
Женщину обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 219 УК РФ и ст. 125 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оставление в опасности). Расследование уголовного дела завершено. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что обвинительное заключение по этому делу уже утверждено, в ближайшее время его будет рассматривать суд.
Как ранее сообщало «URA.RU», в конце января в Юргамышском районе произошло сразу два пожара, в которых погибли шестеро детей и один взрослый. Поле этого глава района Игорь Касатов написал заявление об отставке. Источники агентства сообщали, что мать троих детей, погибших в Раздольном, помещали в областной психдиспансер.