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Мать обвинили в гибели троих детей при пожаре в Зауралье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, горящий дом
Трое детей погибли при пожаре в январе (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать троих детей, погибших в январе на пожаре в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области, предстанет перед судом. Ее обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

О пожаре в Раздольном ранее сообщало «URA.RU». «Обвиняемая… включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. В результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар, при котором погибли трое малолетних детей, 2010, 2012 и 2013 годов рождения», — рассказали в ведомстве. Следователи считают, что обвиняемая самостоятельно покинула горящий дом, не попытавшись спасти детей.

Женщину обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 219 УК РФ и ст. 125 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оставление в опасности). Расследование уголовного дела завершено. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что обвинительное заключение по этому делу уже утверждено, в ближайшее время его будет рассматривать суд.

Как ранее сообщало «URA.RU», в конце января в Юргамышском районе произошло сразу два пожара, в которых погибли шестеро детей и один взрослый. Поле этого глава района Игорь Касатов написал заявление об отставке. Источники агентства сообщали, что мать троих детей, погибших в Раздольном, помещали в областной психдиспансер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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