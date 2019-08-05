Члены секты «Свидетели Иеговы» из Югры дойдут до президентского совета

Югорская секта «Свидетелей Иеговы» — самая крупная в стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители совета при президенте РФ по развитию гражданского общества встретятся в Югре с представителями религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Об этом «URA.RU» сообщила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова.

«В рамках мероприятий 31-го выездного заседания совета при президенте по развитию гражданского общества с 12 по 15 августа ожидается приём граждан, а также встреча с последователями „Свидетелей Иеговы“», — заявила собеседница агентства. Согласно информации департамента общественных и внешних связей Югры, заседания пройдут в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре выявили крупнейшую в России ячейку запрещенной организации «Свидетелей Иеговы». В рамках расследования были задержаны более 20 человек. По данным источников, количество рядовых адептов секты в ХМАО может достигать нескольких тысяч человек.

После задержаний представители «свидетелей» стали сообщать о пытках при задержаниях, однако официального подтверждения этих истязаний так и не нашлось. На данный момент дело до сих пор находится в стадии следствия.