Минфин США назвал дату запуска новых санкций против России

Новый пакет санкций США против России вступит в силу 26 августа. Об этом говорится в пресс-службе Министерства финансов США.
«Директива закона о контроле над химическим и биологическим оружием вступит в силу 26 августа 2019 года, после периода уведомления конгресса», — приводит RT слова пресс-службы американского ведомства.
Санкции коснутся российского госдолга. Руководства США запретило своим банкам участвовать в первичных размещениях государственных облигаций в России, номинированных в иностранной валюте, а также кредитовать правительство РФ в любой валюте, кроме рублей.
Второй по счету пакет санкций был введен из-за того, что Москва не доказала, что впредь не будет использовать химическое оружие. Как ранее писало «URA.RU», 2 августа рынки уже отреагировали на санкции укреплением доллара к рублю.
Первый пакет санкций Вашингтон ввел после отравления осужденного за шпионаж в пользу Британии офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Лондон заявил, что Москва с помощью химического оружия отравила своих граждан. Россия все обвинения отрицает.