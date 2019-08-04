Захарова разоблачила новые санкции США

Представитель МИД Мария Захарова разоблачила новые санкции против России, введенные США. По мнению дипломата, ограничения доказывают, что британская версия отравления Скрипалей — выдумка.
«Это мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной. По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии», — сказала Захарова на передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия 1».
Новый пакет санкций против России вступит в силу 19 августа. Из-за новых ограничений американские банки не смогут предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству и участвовать в первичном размещении суверенного долга не в рублях. «URA.RU» писало, что санкции затронут Минфин, Фонд национального благосостояния и Банк России. 2 августа рынки отреагировали на введение санкций укреплением доллара к рублю.
Осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Британская сторона считает виновными в инциденте офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия все обвинения отрицает.