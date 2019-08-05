Челябинский губернатор изменил структуру правительства под своего заместителя

Для вице-губернатора Егора Ковальчука изменили структуру правительства и название министерства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об изменении структуры правительства региона и постановление о создании нового министерства. Документы опубликованы 5 августа на государственном правовом портале.

«В наименовании постановления и по тексту постановления слова „Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области“ заменить словами „Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области“», — говорится в тексте документа о новом министерстве.

Документ о создании министерства промышленности и природных ресурсов, так сначала называлось это ведомство, Текслер подписал еще 5 июня. Теперь изменилось не только название, но и структура правительства. Новый минпром будет курировать вице-губернатор Егор Ковальчук. На должность министра объявят конкурс.

Само министерство начнет работу в сентябре. В него перейдут отдел промышленности министерства экономического развития и управление природных ресурсов минимущества региона.