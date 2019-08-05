Шумков призвал курганцев к терпению

Вадим Шумков заявил, что дорожные работы в таком масштабе не проводились десятилетиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам с призывом перетерпеть пробки и другие временные неудобства, вызванные масштабной ремонтной кампанией на дорогах города.

«В этом году в Кургане ремонтируем и строим более 41 км дорог, плюс начинаем реконструкцию моста ЖБИ и сделаем часть работ по улице Мальцева. Таких объемов в один сезон не было, наверное, лет 30. Отсюда пробки и временные неудобства. Потерпите, делаем это для вас», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

Глава Зауралья также сообщил, что уже поступает большое количество запросов и пожеланий по ремонтным кампаниям последующих лет. «План на следующий год частично сформирован, частично будем еще дорабатывать с учетом ваших обращений», — заявил он. Власти будут задействовать трехмерное планирование ремонта дорог — с учетом тротуаров и благоустройства. «Восточный объезд и дорога на Теплый Стан на следующий год включены», — отдельно отметил он, отвечая на обращения курганцев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Зауралье стартовала беспрецедентная по своим масштабам ремонтная кампания. «В этом году увеличиваем финансирование по всем муниципалитетам в два-три раза. По Кургану — почти в пять раз», — заявлял Шумков. За год на ремонт дорог в регионе потратят более 1,7 млрд рублей без учета федеральных трасс. На эти деньги должны отремонтировать около 158 км дорожного полотна, в том числе 123 км региональных дорог, 31 км в Кургане и 3,5 километра в Кетово.