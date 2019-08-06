Сотрудникам дома культуры в Прикамье предложили работать за 5 тысяч рублей

В городе Кизел Пермского края из-за оптимизации учреждений культуры без работы остались сразу несколько сотрудников местного дворца культуры, отказавшиеся работать за зарплату ниже прожиточного минимума. Информацию о случившемся публикует сайт краевого совета профсоюзов.
«В результате изменения штатного расписания в этой организации сокращены семь человек, трое работников уволились по собственному желанию без выплаты компенсации. Среди уволенных — сотрудники с большим стажем, высшим образованием, работники предпенсионного возраста», — указано на сайте организации.
По словам бывших работников культуры, руководство учреждения постоянно меняет штатное расписание, из-за чего многие сотрудники уже потеряли работу. Некоторые уволились сами, поскольку не довольны низкой зарплатой — работодатель предложил устроить их на полставки с зарплатой 5 тысяч рублей в месяц.
«Мы обращались в прокуратуру и совместно с крайкомом профсоюза — в краевое министерство культуры. После обращения в различные инстанции последовала волна сокращений. В настоящее время дана установка главы городского округа никого из уволенных сотрудников на работу не брать. Но никто из нас возвращаться и не собирается», — пояснила методист по досугу населения городского дворца культуры Зоя Кутырь.
Директор дворца культуры Елена Довгун в беседе с корреспондентов «URA.RU» заявила, что сотрудники дома культуры сами написали заявления на увольнение.
«Это их личное решение. Некоторые из работников были предупреждены о переименовании должностей, некоторым предоставлялась другая работа. У нас есть еще филиалы ДК в поселках, расположенных рядом с городом. Им было предложено работать и там, но люди не захотели работать на новых условиях», — сказала Елена Довгун. Она также добавила, что сотрудники дома культуры получают хорошую зарплату, «в среднем, по 23 тыс рублей в месяц». Глава города Кизел Андрей Родыгин не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».