В РЖД отказались решать проблему тюменцев, грозившихся выйти на пикет

РЖД не собирается устанавливать звукоизоляцию на станции Войновка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловская железная дорога не будет устанавливать звукоизоляционные щиты на сортировочной станции Войновка. Такой ответ подготовил филиал ОАО «РЖД» в ответ на претензии недовольных доносящимися от нее звуками жителей Восточного микрорайона Тюмени.

Компания считает, что ответственность за превышение норм шума должны нести власти города, застройщики и собственники, которые сами приобрели квартиры в этом районе. «При застройке и дальнейшей эксплуатации жилого квартала в микрорайоне Восточный вблизи станции Войновка ни застройщиками, ни контролирующими органами не были приняты необходимые решения», — сообщила СвЖД в ответе на запрос «URA.RU».

По данным компании, этот участок железной дороги был введен в эксплуатацию в 1913 году. Сортировочная горка начала работу в 1988 году. А многоквартирные дома на ул. 30 лет Победы и Моторостроителей построили уже в 90-е.

Порядка восьмидесяти жителей Восточного микрорайона планируют потребовать с РЖД установить новейшее оборудование, чтобы снизить уровень шума. Отстаивать свои права они собираются через суды, прокуратуру и пикеты.

Свердловская дорога заявляет, что уже применяет определенные решения: увеличивает протяженность бесстыкового пути, применяет специальные амортизирующие элементы и периодически проводит шлифовку рельсов. Также компания обратилась в тюменский Роспотребнадзор, который предложил городскому департаменту градостроительной политики включить установку шумозащиты в проект генплана развития областной столицы.

Войновка является одной из крупнейших сортировочных станций сети АО «РЖД». Ежедневно с нее отправляется порядка 10 тысяч вагонов по всей стране.