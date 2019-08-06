Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма к России конкуренцией «великих держав»

Йенс Столтенберг объяснил вхождение Крыма в состав РФ Фото: Официальный сайт «НАТО»

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Крым вышел из-под контроля Киева и вошел в состав России вследствие конкуренции великих держав. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нарастает конкуренция между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — приводит RNS слова Столтенберга, который также обвинил Россию в наращивании своего присутствия на Ближнем востоке.

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ был проведен в марте 2014 года. Тогда почти 97% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью России. Ни Украина, ни страны Запада не признают итоги голосования, однако Москва уже неоднократно повторяла, что референдум проводился согласно всем нормам международного права, и что вопрос принадлежности полуострова закрыт.