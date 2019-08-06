05 августа 2019

Борт «Уральских авиалиний» пролетел над Ачинском во время взрывов на военном складе

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Самолет удачно миновал опасную зону и сел в ЕкатеринбургеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Взрывы боеприпасов на территории воинской части в Красноярском крае

Самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Иркутска в Екатеринбург, пролетел в небе над Ачинском (Красноярский край) в нескольких километрах от артиллерийской части, где происходили взрывы боеприпасов. Борт миновал опасную зону без повреждений.

О перемещениях самолета свидетельствуют данные портала Flightradar24. Лайнер A320 «Уральских авиалиний» пролетал в 5-10 километрах от войсковой части днем 5 августа, в это время на складе уже несколько часов продолжались взрывы припасов. Самолет успешно вышел из опасной зоны и продолжил полет в Екатеринбург, уточняет News.ru. Также опасную зону пролетал лайнер ATR-42 компании Nordstar, который направлялся в Красноярск из Омска. Он обошелся без повреждений.

Получить комментарий «Уральских авиалиний» на момент публикации «URA.RU» не удалось. В пресс-службе компании не ответили на звонок корреспондента.

Взрывы на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в войсковой части возле поселка Каменка Ачинского района начались 5 августа из-за пожара. Хлопки были слышны каждые 15 секунд, а в одном из населенных пунктов загорелись деревянные строения. Из опасной зоны эвакуировано около четырех тысяч человек. Утром 6 августа местные власти сообщили о прекращении взрывов.

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