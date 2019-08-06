В правительстве отказались запрещать алкоголь 18-летним

Минэкономразвития не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя (от 16,5%) лицам моложе 21 года. В ведомстве Максима Орешкина не нашли «научных обоснований» для повышения возрастного ценза.
«Представляется неясным выбор пограничного показателя», — говорится в
В документе также отмечается, что модернизация кассового оборудования и программного обеспечения в магазинах потребует более 4 миллионов рублей «необоснованных расходов» и не менее двух месяцев времени.
Ранее Минздрав предложил поднять возрастную планку для покупки крепких спиртных напитков гражданам с 18 до 21 года. В Минфине раскритиковали законопроект, указав на «преференции ряду производителей», напоминает «Национальная служба новостей».