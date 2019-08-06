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В Прикамье нашли застройщика для проблемного микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Компании из Санкт-Петербурга поручено достраивать дома в БерезникахФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Определена компания, которая построит три многоквартирных дома для проблемного микрорайона «Любимов» в Березниках. Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) заключило договор на выполнение работ с ООО «Спецстрой» из Санкт-Петербурга.

«Спецстрой» стала единственной компанией, заявившейся на конкурс по строительству домов. Она же в итоге была признана победителем. Цена договора составила 638 млн рублей. Компании предстоит закончить строительство трех 17-этажных домов в квартале № 10. Согласно условиям договора, строительство объектов должно быть завершено к середине 2020 года.

Ранее КРПК расторгла договор на строительство домов с подрядчиком из Казани, который нарушил условия договора и сорвал сроки строительства. Как пояснили «URA.RU» в корпорации, сейчас отставание по срокам строительства жилых объектов составляет три месяца.

Новый микрорайон «Любимов» возводится в правобережной части города для переселения людей из зоны техногенной аварии. Строительство домов сопровождается скандалами со взятками и сменой подрядчиков. Курирует проект АО «Корпорация развития Пермского края».

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