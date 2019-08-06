05 августа 2019

Названы самые популярные сладости у россиян

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Выставка Курганский сувенир. Курган, печенье, выпечка, еда, сладости
Печенье занимает первое место в топ-5 сладостейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Печенье, конфеты и торты стали самыми популярными сладостями у жителей России. Исследование опубликовал оператор фискальных данных «Такском».

В июле первое место по популярности заняло печенье. Средняя цена на него составляет 150 рублей за один килограмм. Продажи печенья за год выросли на 4%. На втором месте оказались шоколадные конфеты. За ними следуют изделия из сахара — карамель, зефир и пастила. На четвертом месте расположилась шоколадная паста. Замкнули пятерку лидеров торты и пирожные.

Анализ проводился на основе данных касс магазинов. Всего было исследовано 14,5 млрд кассовых чеков, пишет RT.

Ранее выяснилось, что наиболее востребованные сладости российского производства за рубежом — это пряники и шоколад, напоминает «Царьград».

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