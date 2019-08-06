Цирк Запашных потерял миллионы из-за радиоэфира Доренко о «звероубийце»

Цирк братьев Запашных недосчитался почти 18 млн рублей в начале 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Убытки Большого Московского государственного цирка из-за резонансных высказываний бывшего главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко составили 17,9 млн рублей. Такую позицию высказал юрист Михаил Кузнецов, который представляет цирк в деле по иску о защите деловой репутации к радиостанции.

Почти на 18 млн рублей доходы предприятия снизились за I квартал 2019 в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. «Снижение продаж билетов составило 5,5%», — цитирует адвоката информационное агентство RNS

При этом Кузнецов уточнил, что падение доходов цирк связывает именно с передачей Доренко, где он назвал гендиректора учреждения Эдгарда Запашного «звероубийцей». В итоге в первые месяца года цирк не досчитался средств из-за массовых возвратов билетов на представления. Юрист уточнил, что при возврате билетов цирк просил указать несостоявшихся зрителей, что повлияло на их решение, и «везде написано — передача Доренко против Запашных».

В подтверждение слов Кузнецов представил суду 90 отказов от билетов. При этом цирк братьев Запашных планирует взыскать с радиостанции не 17 млн рублей, а только 10. Адвокат объяснил, что это наказание можно считать соразмерным с учетом разных обстоятельств и причин.

Ранее цирк планировал также взыскать деньги с самого Доренко. Однако журналист скончался в начале мая 2019 года.