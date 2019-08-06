Соловьев отреагировал на слова олигарха, «предлагавшего» ему работу на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что готов взять интервью у Игоря Коломойского и считает его влиятельной фигурой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что не получал предложений о работе от украинского миллиардера Игоря Коломойского. Ранее олигарх заявил, что несколько лет назад он якобы звал журналиста работать на свой телеканал «1+1».

«Не вел я ни с кем таких переговоров, там в этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников. В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале „России 1“, вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на „1+1“, я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», — заявил Соловьев в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Телеведущий также сообщил, что считает Коломойского серьезным игроком и важной фигурой в украинском политическом истеблишменте. «Чувствую, что Коломойский, который также известен как Беня, просто очень сильно хочет со мной познакомиться. Если что, я всегда готов взять у него интервью», — подчеркнул он.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал пришедшего к власти президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о переговорах о приеме на работу российского телеведущего Владимира Соловьева. По словам миллиардера, активные переговоры с журналистом он вел 7-8 лет назад. «Соловьев должен был работать на „1+1“. Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы», — сообщил Коломойский РБК. По словам бизнесмена, на украинском телеканале Соловьев бы вел собственную авторскую программу, похожую на шоу, которое он сейчас ведет на «России 1».