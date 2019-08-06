05 августа 2019
04 августа 2019

Женщину из «Единой России», мужа которой задержали в Москве, приняли за депутата из Зауралья

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина в Москве представилась Натальей ТельминовойСкрин видеотрансляции канала «Новое время»

В Зауралье опровергли информацию о том, что в минувшие выходные на митингах в Москве задержали супруга депутата Юргамышской районной думы Курганской области Натальи Тельминовой. В курганском региональном отделении партии «Единая Россия» заявили, что она не участвовала в митингах, а на запись попала другая женщина.

«Депутат Юргамышской районной думы, директор Гагарьевской школы Наталья Тельминова является сторонником „Единой России“, сейчас она находится у себя дома в Гагарье. Она и ее муж не покидали пределы области», — рассказал источник в региональном отделении. По его словам, к депутату в село Гагарье даже послали сотрудника, чтобы убедиться, что растиражированная в СМИ информация является недостоверной.

Депутат Юргамышской районной думы Наталья Тельминова
Фото с сайта администрации Юргамышского района

Фото депутата из Юргамышского района размещено на сайте. Визуально Наталья Тельминова из Курганской области мало напоминает женщину, мужа которой задержали в Москве.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков. На акциях было задержано более полутора тысяч человек.

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