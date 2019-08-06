На Урале проверят пансионат, где труженицу тыла похоронили в пакете

В тюменском пансионате, где труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете, пройдет служебное расследование. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.
«В течении месяца будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям руководства пансионата», — заявили «URA.RU» в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области. Там уточнили, что инициатором проверки стала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.
Скандал разгорелся после публикаций в социальных сетях. Пользователь «ВКонтакте» Николай Новопашин рассказал, что одну из умерших подопечных тюменского пансионата для ветеранов похоронили в «пакете-мешке». Причем труженица тыла, как утверждает Новопашин, пролежала в морге неделю, и за это время медики не смогли даже омыть тело. Кроме того, умершую тюменку даже не переодели перед погребением.