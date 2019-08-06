Тамара Зыкова хочет за участок серьезную сумму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывшая глава тюменской налоговой инспекции Тамара Зыкова, осужденная за превышение должностных полномочий, выставила на продажу землю за 260 млн рублей. Информация об участке сельхозназначения площадью 52 га возле базы отдыха «Верхний бор» была опубликована на сайте Broker partner. Однако эксперты тюменского рынка недвижимости уверены, что землю никто не купит — тем более под коттеджную застройку, как рассчитывает продавец.

«В Тюмени переизбыток коттеджных поселков без дорог и коммуникаций, а тут даже назначение земли не переведено. Работы с ней предстоит очень много: разработка концепции, перевод земли, проведение коммуникаций, инфраструктура и прочее. Время лихого строительства прошло», — рассказал «URA.RU» один из специалистов на условиях анонимности.

Представитель собственника из агентства недвижимости пояснил агентству, что уже появились компании, которые заинтересовались участком. «Рассказать, кто это, не могу — большие деньги любят тишину», — добавил он.

Согласно выпискам ЕГРН, доля владения Тамары Зыковой обоими участками составляет 5/8. Остальные части принадлежат Ольге и Сергею Зыковым, детям от первого брака ее умершего супруга, а также его матери Марии.

В мае 2019 года Тамара Зыкова была осуждена за превышение должностных полномочий. За незаконно полученную с помощью Антипинского НПЗ налоговиками премию в размере 1 млн 88 тысяч рублей она получила наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.