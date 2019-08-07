«Левада-Центр» выяснил истинное отношение москвичей к акциям протеста

Более половины москвичей отрицательно либо безразлично относятся к прошедшим в столице акциям протеста оппозиции. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Левада-Центром» по заказу Фонда развития гражданского общества. Социологи опрашивали горожан с целью выяснения их социального самочувствия, а также отношения к кампании по выборам депутатов Мосгордумы. Также москвичи дали свою оценку протестным акциям в столице.
Большинство москвичей знают или слышали об акциях протеста, которые были инициированы оппозицией в связи с нерегистрацией некоторых кандидатов. Так, 29% опрошенных внимательно следят за событиями, 48% «что-то слышали об этом», а 23% — «слышат об этом впервые». При этом, отмечается в исследовании, 27% респондентов относятся к акциям отрицательно, 30% высказали безразличное к ним отношение, и только 9% респондентов допустили возможность своего участия в акциях протеста.
Отвечая на вопрос, определились ли москвичи с выбором кандидата, 15% опрошенных дали утвердительный ответ, у 21% есть предпочтения среди кандидатов, и 62% пока не определились со своими предпочтениями. «При этом 80% москвичей отметили, что не меняли своего решения, за кого голосовать, за последнее время», — заявили социологи.
В ходе исследования стало известно, что в целом москвичи демонстрируют высокую информированность о проходящей кампании по выборам депутатов Мосгордумы. При этом большинство респондентов, высказывавших намерение не участвовать в голосовании — 60% — приняли такое решение «с самого начала».
Опрос проводился 26 — 31 июля 2019 года. Метод опроса — личное стандартизированное интервью. Количество опрошенных составило 1500 человек. Погрешность выборки не превышает 2.5%.