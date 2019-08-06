Противостояние пулов кандидатов Андрея Барышева (слева) и Ильи Мительмана (справа) — одна из главных интриг муниципальных выборов в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курчатовский райсуд Челябинска 6 августа отказался восстанавливать бизнесмена Александра Богрянцева кандидатом в районный совет депутатов. По его требованию заседание было объявлено закрытым для прессы, передает корреспондент «URA.RU».

Богрянцева сняли с выборов из-за того, что он некорректно указал данные о своих судимостях за вымогательство и грабеж. Он намерен был баллотироваться в команде депутата Госдумы Андрея Барышева, в округ которого входит Курчатовский район. Кроме того, несостоявшийся участник выборов, по инсайдерской информации, должен был финансировать еще нескольких кандидатов из их пула. Богрянцев не согласился с решением избиркома и подал в суд.

Избирком чуть ранее снял с выборов из-за недостоверных данных о судимости представителя движения «Соцгород» Барышева, исполнительного директора ООО ТПК «Инвест-Трейд» Владислава Власюка. По некоторым данным, бухгалтер из Кунашака Эмиль Гималов написал заявление о выходе из «Соцгорода». Он ведет переговоры о сотрудничестве с командой вице-спикера гордумы Ильи Мительмана.

Борьба Барышева с Мительманом за контроль над Курчатовским райсоветом является одной из главных интриг муниципальной кампании в Челябинске. Семь райсоветов будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.