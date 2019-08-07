Челябинские VIP собираются обсуждать новую власть в городе

Владимир Мякуш собирает элиты для обсуждения выборов в райсоветы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С этой недели региональное отделение «Единой России» начинает серию заседаний штабов по выборам депутатов райсоветов. Они будут проводиться отдельно по каждому району Челябинска, сообщил «URA.RU» источник в партии.

«[Лидер регионального отделения партии и спикер Заксобрания области] Владимир Мякуш вышел из отпуска. И сразу назначил заседания штабов. Они начинаются уже на этой неделе», — добавил собеседник.

«ЕР» выставила кандидатов во всех 170 округах. Однако внутри партии идет борьба команды депутата Госдумы Андрея Барышева с пулом его коллеги Владимира Бурматова (в Металлургическом районе) и кандидатами вице-спикера гордумы Ильи Мительмана (в Курчатовском районе). В Советском и Калининском районах пересекаются интересы пула Бурматова и так называемой «советско-калининской группы» авторитетного депутата гордумы Виталия Рыльских и вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова. В Ленинском районе воюют все против всех. Там сохранить позиции пытается председатель гордумы Станислав Мошаров. В Центральном и Тракторозаводском районах относительное спокойствие и лишь локальные конфликты.

По итогам выборов 8 сентября будут сформированы семь райсоветов. Каждый из них определит по семь депутатов, которые войдут в городскую думу нового созыва.