06 августа 2019
05 августа 2019

Челябинские VIP собираются обсуждать новую власть в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая. Челябинск, мякуш владимир
Владимир Мякуш собирает элиты для обсуждения выборов в райсоветы ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С этой недели региональное отделение «Единой России» начинает серию заседаний штабов по выборам депутатов райсоветов. Они будут проводиться отдельно по каждому району Челябинска, сообщил «URA.RU» источник в партии.

«[Лидер регионального отделения партии и спикер Заксобрания области] Владимир Мякуш вышел из отпуска. И сразу назначил заседания штабов. Они начинаются уже на этой неделе», — добавил собеседник.

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«ЕР» выставила кандидатов во всех 170 округах. Однако внутри партии идет борьба команды депутата Госдумы Андрея Барышева с пулом его коллеги Владимира Бурматова (в Металлургическом районе) и кандидатами вице-спикера гордумы Ильи Мительмана (в Курчатовском районе). В Советском и Калининском районах пересекаются интересы пула Бурматова и так называемой «советско-калининской группы» авторитетного депутата гордумы Виталия Рыльских и вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова. В Ленинском районе воюют все против всех. Там сохранить позиции пытается председатель гордумы Станислав Мошаров. В Центральном и Тракторозаводском районах относительное спокойствие и лишь локальные конфликты.

По итогам выборов 8 сентября будут сформированы семь райсоветов. Каждый из них определит по семь депутатов, которые войдут в городскую думу нового созыва.

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