СМИ сообщили о смерти директора ЦУМа

Скончалась директор ЦУМа Алла Вербер. Информацию о гибели известной светской львицы подтвердили ее близкие друзья.
«На 62-м году жизни скончалась Алла Вербер — директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury», — пишет Super.ru. Информацию о гибели московской предпринимательницы изданию подтвердили близкие друзья Вербер. Также о смерти светской львицы рассказал владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. «Умерла Алла Вербер. Огромная потеря для русского фэшн-рынка», — написал медиаменеджер на своей странице в Twitter.
Последние дни директор ЦУМа провела в одной из больниц в Италии. Уточняется, что Вербер была госпитализирована два дня назад. Эту информацию косвенно подтверждает страница Вербер в Instagram. Последнее фото опубликовано два дня назад, а в качестве геопозиции указан итальянский город Форте-Дей-Марми.
В ЦУМе корреспонденту «URA.RU» заявили, что на данный момент не обладают актуальной информацией о состоянии здоровья директора. Дозвониться до представителей Вербер на момент публикации материала не удалось.