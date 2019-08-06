В Твери 6 августа бойцы ОМОНа Росгвардии, сотрудники регионального Следственного комитета и полиции оцепили дом убитого в 2002 году певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента. По неподтвержденным данным, на место был доставлен подозреваемый в преступлении. Об этом журналистам рассказала сестра барда Ольга Медведева.
По ее словам, правоохранители заранее предупредили о запланированном следственном эксперименте. Женщину попросили убрать лишние вещи (острые предметы) и покинуть дом на время следственных действий. «В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела», — рассказала порталу Tverigrad родственница певца.
Журналистам РБК Медведева пояснила, что следователи не сказали, кем является арестованный человек, и что происходило в доме на протяжении всего времени оцепления. Следственный эксперимент длился около получаса. В беседе с «Комсомольской правдой» женщина выразила уверенность, что визит силовиков связан с расследованием уголовного дела об убийстве ее брата.
Михаил Круг, напомним, был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино. Шансонье получил огнестрельные ранения, скончался в городской больнице.