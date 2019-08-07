06 августа 2019

В Госдуме предложили включать летом отопление в холодную погоду

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, тепло, батарея отопления, счетчики отопления
Россияне просят отапливать квартиры в холодную погоду летомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил включать летом центральное отопление в многоквартирных домах, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Инициативу парламентарий адресовал министру ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам депутата, в июле и августе этого года ему поступило много обращений от граждан — из-за дождливой погоды и низкой температуры люди жаловались на холод в квартирах и говорили о необходимости включения отопления.

«Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — указал депутат в обращении на имя министра.

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