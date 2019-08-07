В Госдуме предложили включать летом отопление в холодную погоду

Россияне просят отапливать квартиры в холодную погоду летом
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил включать летом центральное отопление в многоквартирных домах, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Инициативу парламентарий адресовал министру ЖКХ Владимиру Якушеву.
По словам депутата, в июле и августе этого года ему поступило много обращений от граждан — из-за дождливой погоды и низкой температуры люди жаловались на холод в квартирах и говорили о необходимости включения отопления.
«Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — указал депутат в обращении на имя министра.