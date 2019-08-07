06 августа 2019

Россияне стали реже брать кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряд граждан отказались от банковских займовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодежь и пенсионеры стали вдвое реже брать займы в банках. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках. Реже стали одалживать деньги и пенсионеры — граждане старше 60 лет, пишет РБК.

При этом остается высокой общая закредитованность в стране — более половины россиян (51%) имеют непогашенные перед банком долги. Основная масса заемщиков — люди в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, как правило, это жители сел и небольших городов. Меньше всего людей с кредитами в Москве и в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян за последние пять лет выросла в полтора раза. Теперь средняя цифра долга составляет 11 месячных зарплат, напоминает «Национальная служба новостей». В конце июля вступил в силу закон «об ипотечных каникулах». Документ позволяет банковским клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сделать отсрочку выплаты кредита, добавляет RT.

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