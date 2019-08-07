Россияне стали реже брать кредиты

Молодежь и пенсионеры стали вдвое реже брать займы в банках. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках. Реже стали одалживать деньги и пенсионеры — граждане старше 60 лет, пишет РБК.
При этом остается высокой общая закредитованность в стране — более половины россиян (51%) имеют непогашенные перед банком долги. Основная масса заемщиков — люди в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, как правило, это жители сел и небольших городов. Меньше всего людей с кредитами в Москве и в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что закредитованность россиян за последние пять лет выросла в полтора раза. Теперь средняя цифра долга составляет 11 месячных зарплат, напоминает «