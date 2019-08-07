В Магнитогорске взорвали автомобиль

Взрыв произошел в 8 утра
В Магнитогорске в 8 часов утра 7 августа взорвали автомобиль. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили случившееся.
. Неизвестное взрывное устройство сработало, когда водитель открыл дверь машины.«Этим делом занимается следственный комитет», — уточнили в пресс-службе полицейского главка региона. В следственном управлении СКР по Челябинской области пока не комментируют ЧП.
Мужчину увезли в больницу на скорой. На месте работают следователи.Место взрыва оцеплено. Силовики опрашивают очевидцев.