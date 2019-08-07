06 августа 2019
05 августа 2019

В Магнитогорске взорвали автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., пожар, бмв, двигатель, машина авто
Взрыв произошел в 8 утраФото: Вадим Ахметов ©URA.RU (из архива)

В Магнитогорске в 8 часов утра 7 августа взорвали автомобиль. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили случившееся.

. Неизвестное взрывное устройство сработало, когда водитель открыл дверь машины.«Этим делом занимается следственный комитет», — уточнили в пресс-службе полицейского главка региона. В следственном управлении СКР по Челябинской области пока не комментируют ЧП.

Мужчину увезли в больницу на скорой. На месте работают следователи.Место взрыва оцеплено. Силовики опрашивают очевидцев.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...