Съемочной группе «Сердце Пармы» грозит уголовная ответственность

Создателей киноленты могут наказать за незаконную массовую вырубку деревьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми создателей фильма «Сердце Пармы» могут привлечь к ответственности за незаконную вырубку деревьев в природном парке Каменный город. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту того, что 15 июля 2019 года была произведена незаконная рубка 10 елей, 5 пихт и 11 берез в Чусовском лесничестве, расположенном на охраняемой территории в районе поселка Шумихинского», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ущерб от вырубки деревьев составил более 56 000 рублей. Пока никто из членов съемочной группы фильма «Сердце Пармы» в рамках расследования этого дела не допрошен.

Ранее «URA.RU» сообщало, что создатели художественного фильма «Сердце Пармы» не согласовывали с властями Пермского края вырубку деревьев на месте съемок. Информацию об этом официально подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов. Вырубку деревьев обнаружил в конце июля инспектор природного парка «Пермский».

Экранизацией романа пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» занимается компания Star Media. Режиссером будущей картины является Антон Мегердичев, ранее снявший спортивную драму «Движение вверх». Фильм должен выйти в широкий прокат в 2020 году.

Съемки фильма, который повествует «о противостоянии Великого Московского княжества и уральской Пармы», начались на минувшей неделе. В картине задействованы актеры Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Владимир Епифанцев. Также в киноленте снимутся и пермские бездомные.