Бездомные пермяки сыграют в одном фильме с Бондарчуком

Коллегами Федора Бондарчука на съемках в Прикамье станут бездомные Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Двое бездомных прошли кастинг и начали сниматься в фильме «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Об этом журналистам сообщили в Пермском центре социальной адаптации, в котором решили отправить анкеты своих подопечных на кинопроект.

«Вчера мы созванивались с нашими ребятами, они переживают столько эмоций. Рассказали нам, что видели вчера Евгения Миронова и сфотографировались с ним. Это же совсем другая жизнь!» — передает слова представителя Центра «59.ру». Там добавили, что теперь мужчины снимаются в массовке и получают зарплату по договору.

В Прикамье будет сниматься пять фильмов. Общественники рассказали, что планируют отправить на проекты портфолио и других подопечных. «URA.RU» пока не удалось взять комментарий в центре адаптации.

Экранизацией романа пермского писателя Иванова «Сердце Пармы» занимается компания Star Media. Съемки фильма «о противостоянии Великого Московского княжества и уральской Пармы» начались в середине июля. В картине задействованы актеры Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Владимир Епифанцев.