Названа дата сноса мечети в Екатеринбурге

15 сентябра эта мечеть будет снесена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мечеть «Нур-Усман», расположенная в центре Екатеринбурга возле цирка, будет снесена через месяц, верующие уже готовятся к переезду.

«Вопрос решен, юридические формальности соблюдены. Мы должны съехать из этого здания до 15 сентября. Переедем в мечеть, которая строится сейчас на улице Строителей на Сортировке. Главное, чтобы там строители не затянули и было бы куда ехать. Там будет районная мечеть на 2000 человек», — сообщил «URA.RU» заместитель председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов.

На фоне предстоящего переезда в мечети «Нур-Усман» прошло обсуждение вопроса строительства соборной мечети. На встречу пришли порядка 30 человек, представляющих три свердловских муфтията из шести.

«К сожалению, не все понимают значимость соборной мечети. Например, глава Регионального духовного управления мусульман области Радифулла-хазрат видит ситуацию превратно. Он считает, что есть мешок денег на стройку, и предлагает мечеть не возводить, а деньги поделить между муфтиятами. Хотя вроде бы человек информированный, пусть это будет на его совести», — рассказал Шаймарданов.

На мероприятии выступил депутат Законодательного собрания Вячеслв Вегнер, который раскритиковал инициативу областных властей по обсуждению перспектив строительства Соборной мечети: «У вас нет единства. Любой чиновник, к которому придете, спросит: „А все ли верующие хотят мечеть?“ И это у чиновников беспроигрышный козырь. Надо прекратить такие публичные встречи и споры, которые еще больше вносят раскол», — заявил Вегнер.

В резолюции встречи верующие отметили, что просят выделить им землю «в центре деловой активности Екатеринбурга».

Резолюцию подписали представители только трех духовных управлений «URA.RU»

«URA.RU»