В России опасаются, что экс-президент Киргизии исчезнет после задержания

Задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамабева может закончиться исчезновением из-за нежелания влиятельных кланов подвергать огласке свои дела, связанные с наркотрафиком. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил политолог Илья Гращенков.
«Ситуация в Киргизии развивается накануне решения действующего главы идти на второй срок. Но в Киргизии слишком много завязано на каналы наркотрафика, транзитные бароны — это влиятельные кланы. Поэтому против Атамбаева действовали как в фильме про американских шпионов — увезли в неизвестном направлении на вертолете», — отметил эксперт.
По его словам, исчезновение Атамбаева может негативно отразиться на стабильности в Киргизии. «Сегодня кто-то задумался о реванше, и Атамбаева явно решили убрать окончательно. Есть надежда, что спецоперация закончится следствием, а не исчезновением. Ведь Москва заинтересована сохранить в лице Киргизии нормального партнера, а не получить очередной failed state у восточных границ», — отметил Гращенков.
Как писало «URA.RU», Атамбаев был задержан сегодня в результате спецоперации Государственного комитета национальной безопасности. Однако в парламенте Киргизии настаивают на том, что Атамбаев находится на свободе, передает РИА «Новости». Экс-главе государства инкриминируют несколько эпизодов коррупции и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева.