Экс-глава свердловской ГИБДД Юрий Демин покинул руководящий пост в УГМК

Юрия Демина помнят как жесткого и принципиального руководителя, который не боялся конфликтов с элитами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин ушел с поста заместителя заместителя генерального директора УГМК по режиму и охране, сообщил «URA.RU» источник в топ-менеджменте металлургического предприятия.

В комментарии агентству Демин не подтвердил и не опроверг информацию. «Я как был хорошим человеком, так и останусь им», — отметил Демин. В пресс-службе УГМК пообещали ответить на вопрос позже.

Собеседник, знакомый с Деминым, рассказал, что полковник полиции не нашел себе достойных задач в структурах предприятия. Его непосредственным руководителем был замгендиректора компании по режиму и охране Александр Золотов.

Демин проработал в органах внутренних дел 13 лет. С апреля 2005 года он возглавлял УГИБДД России по Свердловской области, в апреле 2018 года был отправлен в отставку.