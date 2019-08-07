06 августа 2019

Экс-глава свердловской ГИБДД Юрий Демин покинул руководящий пост в УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Юрия Демина помнят как жесткого и принципиального руководителя, который не боялся конфликтов с элитамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин ушел с поста заместителя заместителя генерального директора УГМК по режиму и охране, сообщил «URA.RU» источник в топ-менеджменте металлургического предприятия.

В комментарии агентству Демин не подтвердил и не опроверг информацию. «Я как был хорошим человеком, так и останусь им», — отметил Демин. В пресс-службе УГМК пообещали ответить на вопрос позже.

Собеседник, знакомый с Деминым, рассказал, что полковник полиции не нашел себе достойных задач в структурах предприятия. Его непосредственным руководителем был замгендиректора компании по режиму и охране Александр Золотов.

Демин проработал в органах внутренних дел 13 лет. С апреля 2005 года он возглавлял УГИБДД России по Свердловской области, в апреле 2018 года был отправлен в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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