Минтруд предложил изменить правила досрочного выхода на пенсию

Необходимо учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при выходе на пенсию досрочно. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.
«На досрочную пенсию не влияют периоды, когда россиянин не выполняет свои обязательства, но рабочее место сохраняется», — цитирует ТАСС сообщение министерства. В ведомстве уточнили, что в этом случае по-прежнему поступают отчисления для пенсионного страхования. Отмечается, что в стаж могут засчитывать периоды повышения квалификации, исполнение государственных или общественных обязанностей, а также дни сдачи крови.
На данный момент в стаж работников включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию, когда россиянин временно нетрудоспособен. Также государство учитывает беременность, при которой из обязанностей женщины исключаются неблагоприятные производственные факторы.
Как писало ранее «URA.RU», предельный возраст выхода полицейских на пенсию в России увеличился на пять лет. Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Прежние правила признали утратившими силу.