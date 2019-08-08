Эрдоган говоря о Крыме, утешил Зеленского

Турция отказывается признавать включение Крыма в состав России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Анкары.
«Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — заверил Зеленского Эрдоган, его слова приводит RT, со ссылкой на агентство Anadolu.
Кроме того, во время беседы главы государств коснулись вопроса крымских татар, которые ранее просили Турцию «уважать их выбор» и признать Крымский полуостров регионом России. Как пишет Nation News, Эрдоган подчеркнул, что татары Крыма являются важнейшей областью связи Турции и Украины. По его словам, Анкара вместе с Незалежной планирует «защищать их права».
В ходе встречи Эрдоган заявил, что надеется на скорое завершение гражданской войны на Украине и убедил Зеленского в том, что выступает за минский процесс, предполагающий урегулирование вооруженного конфликта мирным путем.